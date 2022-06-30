Cüneyt Arkın İçin Kuran-ı Kerim okutuldu - Son Dakika
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Cüneyt Arkın İçin Kuran-ı Kerim okutuldu

30.06.2022 20:09
Cüneyt Arkın İçin Kuran-ı Kerim okutuldu

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'ında yemek verilerek, Kuran-ı Kerim okutuldu.

YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'ında yemek verilerek, Kuran-ı Kerim okutuldu.

Teşvikiye Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlenen Yeşilçam'ın önemli ismi Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulunan Sanatçılar Parkı'nda  Kuran-ı Kerim okutuldu, yemek veridli. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programında Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Murat Akın ve Kaan Cüreklibatır taziyeleri kabul ederken, programa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sevenleri katıldı. Okunan Kuran'ı Kerim ve edilen duaların ardından program son buldu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cüneyt Arkın İçin Kuran-ı Kerim okutuldu - Son Dakika

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