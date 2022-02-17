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Son dakika haberleri! İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

17.02.2022 17:53
Son dakika haberleri! İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selim A'nın kullandığı 69 AAF 163 plakalı otomobil ile Sümeyye T. yönetimindeki 34 ECV 867 plakalı otomobil, İnönü Caddesi ile Beyazıt Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir duvarın üstüne doğru savrulan 34 ECV 867 plakalı otomobil yan durdu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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İnönü Caddesi, Beylikdüzü, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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