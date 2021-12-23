2. Tokat Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

Tokat Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2. Tokat Tanıtım Günleri, İstanbul'da başladı.

Yenikapı'da gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat'ta güzel işlere imza attıklarını ifade ederek, "İstanbul'daki Tokatlılar da destek veriyor. Biz Tokat'ı geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Balcı, yakın zamanda Tokat'a yapılan baraj ve göletlerin tamamlanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Havalimanımız da açılıyor. Ordu ile Ünye yolu yapılacak ve bunlar Tokat'ı dünyaya bağlayacak. Onun dışında eğitime ilişkin olarak 1,5 milyarlık yatırımımız var. 102 okul yapılıyor, 52 okul güçlendiriliyor. 400 okul kütüphanesi bir yıl içerisinde bitecek. Türkiye'nin en çok kütüphanesi olan, okullarının olduğu bir il haline geliyor Tokat. Bunun dışında engelliler için sosyal hizmet kampüsü yapıyoruz. Annelerin işlerini kolaylaştıracağız. Engelliler için yine özel eğitim kampüsü kuruyoruz. Tam 125 milyonluk bir yatırımımız var. Anaokulundan ilkokuluna, ortaokuluna, meslek liselerine kadar çok çok çok önemli. OSB'leri büyütüyoruz. Tokat, Erbaa, Niksar OSB'leri büyüyünce inşallah 5yıl içerisinde 10 kişi daha istihdam edilmiş olacak. 10 milyon fidanı yetiştiriyoruz. Sadece 2 milyonu ceviz. Koyunculukta Türkiye'ye örnek oldu Tokat. Büyükbaşta da Türkiye modelini kuracağız inşallah. Bitirdiğimizde Tokat'ın mevcut zenginliği 5-6 yıl sonra iki katına çıkacak diye düşünüyorum."

Açılışta Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Eyüp Özsoy, CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu birer selamlama konuşması yaptı.

Açılışa ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Tokat'ın yöresel yemekleri ve el sanatlarının tanıtıldığı etkinlikte, sarma dolma yeme yarışması düzenlendi.

Etkinlik 26 Aralık'ta sona erecek.