İstanbul'da 2025'te yaklaşık 145 bin düğün yapıldı

23.01.2026 11:19
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 2024'te kentte 140 bin, 2025'te yaklaşık 145 bin düğün yaptıklarını, 2026 yılında bunun artmasını hedeflediklerini bildirdi.

Sönmez, AA muhabirine, İstanbul'da yaklaşık 1300 düğün salonunda vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Sektörün pandemi döneminde zorlukları yaşadığını, pandemiden sonra kendini toparladığını dile getiren Sönmez, insanların düğün alışkanlıklarından vazgeçmediğini kaydetti.

İstanbul'da pandemiden sonra yapılan düğün sayılarında artış yaşandığını belirten Sönmez, "2024 yılında İstanbul'da 140 bin düğün yapmıştık. 2025'te 145 bin düğüne yaklaştık. 2026 yılında da bunun artmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Sönmez, sektörün 2025'teki düğün sayılarından memnun kaldığını ifade etti.

Düğün salonlarında uygulanan KDV oranının düşürülmesini talep ettiklerini aktaran Sönmez, KDV'nin düşürülmesiyle evlenecek olan çiftlere sektörün indirim olarak katkı sunacağını kaydetti.

Sönmez, KDV oranının düşürülmesinin düğün sayılarına olumlu yönde etki edeceğini, düğün sayılarını artacağını dile getirdi.

"Evlilik kredisine tam destek veriyoruz ve sürdürülmesini istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Sönmez, bu uygulamanın 2026 yılında da sürdürülmesini beklediklerini belirterek, "Düğün sektörü, Anadolu'nun sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin bir yansımasıdır. Evlilik kredisine tam destek veriyoruz ve bunun sürdürülmesini sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sönmez, düğün kültüründeki değişmeyle beraber bazı alışkanlıkların da değiştiğine işaret etti.

Önceki yıllarda 6-7 ay önceden düğün için çiftlerin rezervasyon yaptığını dile getiren Sönmez, "6-7 ay öncesinden yapılan rezervasyonlardaki zaman birazcık kısaldı. İnsanlar artık 3 aylık, 4 aylık periyotlarla gelip düğün sözleşmelerini yapıyor." dedi.

"Düğün kültüründen asla vazgeçmemeliyiz"

Sönmez, çiftlerin 2026 yılı düğün rezervasyonlarının iyi gittiğini, hedefledikleri sayıya ulaşacaklarını söyledi.

Düğün sektörünün ekonomiye olumlu etkisinin olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Düğün kültürüyle beraber ekonomide de ister istemez çarklar dönmeye başlıyor. Düğün yapacak olan insanlar, ev çeyizinden tekstile, beyaz eşyaya, emlak sektöründen otomotiv sektörüne kadar her sektörü otomatik olarak hareketlendiriyor. Onun için düğün kültüründen asla vazgeçmemeliyiz ve devletimiz bu konuda bizleri desteklemeli."

Kaynak: AA

