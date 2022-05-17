İstanbul'da 3 çocuk annesi kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İstanbul'da 3 çocuk annesi kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

17.05.2022 12:52
İstanbul'da 3 çocuk annesi kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'taki bir parkta, daha önce tehdit ettiği 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Esenyurt'taki bir parkta, daha önce tehdit ettiği 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Dönmez, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Meryem Yılmaz'ın ailesi ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ferhat Atmaca, sanık ile maktulü tanımadığını, olay günü parkta gezerken bir kadın ile erkeğin tartıştığını gördüğünü ifade ederek, "Karşılıklı fiziksel temas içinde değillerdi. Karı koca kavgası olduğunu düşünerek yoluma devam ettim. Kadının 'yeter, yeter' dediğini, sonrasında da 'yardım edin, imdat' dediğini duyunca geri döndüğümde sanığın elindeki bıçakla kadına vurduğunu gördüm." dedi.

Maktulün ablası tanık Onur Yılmaz da Meryem Yılmaz ile aynı evde yaşadıklarını belirterek, olay günü sanığın, evlerine gelerek kapıyı tekmelediğini, ablasının da, kırılmasın diye kapıyı açtığını söyledi.

İçeri giren sanığın, kendisini odaya kilitlediğini anlatan Onur Yılmaz, ablası ve Erdal Dönmez'in tartıştığını duyduğunu, ablası odanın kapısını açtığında sanığı dışarı çıkarken gördüğünü ifade etti.

Dönmez'in dışarı çıkarken belini tuttuğunu gördüğünü öne süren Yılmaz, "Ne vardı, görmedim. Erdal evden çıktıktan sonra ablam bana 'dışarıda mı bak' dedi. Ben de baktığımda Erdal'ı sokakta göremedim. Ablam Erdal'dan 1-2 saat sonra evden çıktı, sonrasında ölüm haberini aldım." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, dinlenmeyen tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 24 Aralık 2021'de bir parkta maktul Meryem Yılmaz'ın 16 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Maktul Yılmaz'ın, sanık Erdal Dönmez ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığı, aralarında gönül ilişkisi olduğu, olay gününden önce sanığın maktulü öldüreceğine dair telefonuna mesajlar gönderdiği ve olay günü de parka görüşmek için çağırdığı anlatılan iddianamede, sanık ile maktulün tartıştığı ve sanığın önceden tasarladığı şekilde, üzerinde bulunan bıçakla 16 kez maktulü bıçakladığı aktarılıyor.

İddianamede, sanık Erdal Dönmez'in "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Onur Yılmaz, Cumhuriyet, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 çocuk annesi kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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