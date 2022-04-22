İSTANBUL'DA 34 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de TIR parkında ve OSB Mahallesindeki işyeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler,14 Nisan günü baskın düzenledi. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank. 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.