8 Mart dolayısıyla "Kadınlar Koşusu" düzenlendi - Son Dakika
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8 Mart dolayısıyla "Kadınlar Koşusu" düzenlendi

06.03.2022 16:26

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar Koşusu" düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar Koşusu" düzenledi.

Etkinlik, Valide Sultan Parkı'nda kadınların katılımıyla düzenlenen spor aktivitesiyle başladı. Katılımcılar, aktivitenin ardından Kemal Şeker Bulvarı'nda 2 kilometrelik parkurda koştu.

Etkinliğin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınlara çeşitli ikramlarda bulundu. Müzik eşliğinde eğlencenin de yapıldığı etkinlikte katılımcılara hatıra madalyası takdim edildi.

8 Mart dolayısıyla Kadınlar Koşusu düzenlendi
8 Mart dolayısıyla Kadınlar Koşusu düzenlendi
8 Mart dolayısıyla Kadınlar Koşusu düzenlendi

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart dolayısıyla 'Kadınlar Koşusu' düzenlendi - Son Dakika


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