İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80\'e çıktı
07.01.2026 18:27
İstanbul'da, haftanın üçüncü gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da, haftanın üçüncü gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Haramidere mevkisinde Ankara ve Edirne istikametinde yan yollarda trafik ağır seyrederken TEM İstoç'tan başlayan yoğunluk Esenyurt gişelere kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk gözleniyor.

Basın Ekspres Caddesi TEM istikametinde Yenibosna'dan başlayan yoğunluk Mahmutbey kavşağına kadar etkili olurken, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise Mahmutbey gişelerden Esenler'e kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişlerde araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk yaşanırken, sahil yolunda da hafif yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında da trafik yoğun seyrediyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 ölçüldü.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

18:54
SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı - Son Dakika
