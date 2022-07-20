Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüs, Ayvansaray durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Kaynak: AA

Ayvansaray, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da arızalanan metrobüs araç yoğunluğu oluşturdu - Son Dakika

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