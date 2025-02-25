Türkiye genelinde konut talebi artarken yüksek enflasyon ve faiz oranları konut satışlarını olumsuz etkiliyor. Konut arzının barınma ihtiyacı artışına paralel oranda artmaması büyük sorun teşkil ederken ev bulabilenler de site aidatlarından şikayetçi.
Türkiye'de yeni yılda yaşanan zam furyası site aidatlarını da etkiledi. Kira fiyatları tavan yaparken sitelerdeki aidat miktarı da kiralara yakın seyrediyor. Son rakamlara göre İstanbul'un Şişli ilçesinde ortalama bir sitenin aidatı 4 bin 900 liraya yükseldi. Ancak bu konuda rekor şu anda Beşiktaş ilçesine ait. Beşiktaş'ta ortalama bir sitenin aidatı 5 bin 750 lirayla tüm ilçeleri geride bıraktı.
Öte yandan Beşiktaş, ortalama site aidatında zirveye oynarken kent İstanbul genelinde afaki fiyatlar görmek de mümkün. Öyle ki bazı lüks sitelerde site aidatı 65 bin lirayı buluyor.
Site aidatlarına 2025 yılı için yapılan zam oranı asgari ücret artışı olan yüzde 30'un çok çok üstünde. Kimi site yüzde 50 zam yaparken bazı sitelerde oturanlar aidatların yüzde 300 artmasından şikayetçi. İstanbul'da yaşayanlar kent genelinde ortalama konut kiralarına yaklaşan site aidatlarını taşınma sebebi olarak görüyor.
Son Dakika › Emlak › Site aidatları konut kiralarını solladı - Son Dakika
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