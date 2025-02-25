Site aidatları konut kiralarını solladı - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

Site aidatları konut kiralarını solladı

Site aidatları konut kiralarını solladı

Enflasyon oranının yüksekliği hayat pahalılığını artırırken son dönemde zam furyası yaşanıyor. Site aidatları da bu furyadan etkilenirken İstanbul'da site aidatları 5 bin 750'yı gördü.

25.02.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde konut talebi artarken yüksek enflasyon ve faiz oranları konut satışlarını olumsuz etkiliyor. Konut arzının barınma ihtiyacı artışına paralel oranda artmaması büyük sorun teşkil ederken ev bulabilenler de site aidatlarından şikayetçi.

KİRA FİYATINA YAKIN AİDAT

Türkiye'de yeni yılda yaşanan zam furyası site aidatlarını da etkiledi. Kira fiyatları tavan yaparken sitelerdeki aidat miktarı da kiralara yakın seyrediyor. Son rakamlara göre İstanbul'un Şişli ilçesinde ortalama bir sitenin aidatı 4 bin 900 liraya yükseldi. Ancak bu konuda rekor şu anda Beşiktaş ilçesine ait. Beşiktaş'ta ortalama bir sitenin aidatı 5 bin 750 lirayla tüm ilçeleri geride bıraktı.

Öte yandan Beşiktaş, ortalama site aidatında zirveye oynarken kent İstanbul genelinde afaki fiyatlar görmek de mümkün. Öyle ki bazı lüks sitelerde site aidatı 65 bin lirayı buluyor.

YÜKSEK AİDAT TAŞINMA SEBEBİ

Site aidatlarına 2025 yılı için yapılan zam oranı asgari ücret artışı olan yüzde 30'un çok çok üstünde. Kimi site yüzde 50 zam yaparken bazı sitelerde oturanlar aidatların yüzde 300 artmasından şikayetçi. İstanbul'da yaşayanlar kent genelinde ortalama konut kiralarına yaklaşan site aidatlarını taşınma sebebi olarak görüyor.

İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Emlak, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Site aidatları konut kiralarını solladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Casper:
    Oh İyi Oluyor Site Diye Ölüyorlar Görgüsüzler 1 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    enayi çok öderler 1 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    brimin gel bendende al aidat toton yetiyorsa :)) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:50 Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic’in kazancı belli oldu Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ’’HDP bakanlık alabilir’’ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ''HDP bakanlık alabilir'' dediğim için linç edildim
17:51 Rasim Ozan Kütahyalı’dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
17:50 Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı
17:49 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü
17:41 Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek
17:27 ’Horlama’ kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi 'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
17:26 Lüks araçta birlikte görüntülendiler İşte Kandıralı Ferdi’nin sevgilisi Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
17:10 Ünlü yönetmen Sinan Çetin’e soruşturma Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 13:27:39. #1.11#
SON DAKİKA: Site aidatları konut kiralarını solladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.