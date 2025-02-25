Site aidatları konut kiralarını solladı

Emlak

Türkiye genelinde konut talebi artarken yüksek enflasyon ve faiz oranları konut satışlarını olumsuz etkiliyor. Konut arzının barınma ihtiyacı artışına paralel oranda artmaması büyük sorun teşkil ederken ev bulabilenler de site aidatlarından şikayetçi.

KİRA FİYATINA YAKIN AİDAT

Türkiye'de yeni yılda yaşanan zam furyası site aidatlarını da etkiledi. Kira fiyatları tavan yaparken sitelerdeki aidat miktarı da kiralara yakın seyrediyor. Son rakamlara göre İstanbul'un Şişli ilçesinde ortalama bir sitenin aidatı 4 bin 900 liraya yükseldi. Ancak bu konuda rekor şu anda Beşiktaş ilçesine ait. Beşiktaş'ta ortalama bir sitenin aidatı 5 bin 750 lirayla tüm ilçeleri geride bıraktı.

Öte yandan Beşiktaş, ortalama site aidatında zirveye oynarken kent İstanbul genelinde afaki fiyatlar görmek de mümkün. Öyle ki bazı lüks sitelerde site aidatı 65 bin lirayı buluyor.

YÜKSEK AİDAT TAŞINMA SEBEBİ

Site aidatlarına 2025 yılı için yapılan zam oranı asgari ücret artışı olan yüzde 30'un çok çok üstünde. Kimi site yüzde 50 zam yaparken bazı sitelerde oturanlar aidatların yüzde 300 artmasından şikayetçi. İstanbul'da yaşayanlar kent genelinde ortalama konut kiralarına yaklaşan site aidatlarını taşınma sebebi olarak görüyor.