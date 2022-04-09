İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı

09.04.2022 07:38
İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Ekiplerin istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin Eyüpsultan'da bir evde kaldığı belirlendi.

Evinden bisikletiyle çıktığı sırada yakalanan şüphelinin üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Şüphelinin bisikletinde yapılan aramalarda ise bisiklet borularının arasında gizlenmiş 10 fişek halinde bonzai, ayrı ayrı paketlenmiş 8 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kokain bulundu.

Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bisikletiyle uyuşturucu satan yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika
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