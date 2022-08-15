İSTANBUL-İSTANBUL'DA BOĞAZ ÇEVRESİNDEKİ BAZI İLÇELERDE YAĞMUR BAŞLADI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA BOĞAZ ÇEVRESİNDEKİ BAZI İLÇELERDE YAĞMUR BAŞLADI

15.08.2022 07:48

İSTANBUL'da boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı.

İSTANBUL'da boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı. Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı. Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA BOĞAZ ÇEVRESİNDEKİ BAZI İLÇELERDE YAĞMUR BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA BOĞAZ ÇEVRESİNDEKİ BAZI İLÇELERDE YAĞMUR BAŞLADI - Son Dakika
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