Meteoroloji Genel Müdürlüğü , İstanbul'un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı. Sarıyer , Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.

Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İSTANBUL'DA BOĞAZ ÇEVRESİNDEKİ BAZI İLÇELERDE YAĞMUR BAŞLADI - Son Dakika

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