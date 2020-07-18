İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 22,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 22,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Samsun'da 2008 yılında bir uzman çavuşun, hırsızlık zanlılarını yakalamak isterken açılan ateş sonucu şehit edilmesi olayının sanıklarından biri olan, 8 farklı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 2008 yılında bir uzman çavuşun, hırsızlık zanlılarını yakalamak isterken açılan ateş sonucu şehit edilmesi olayının sanıklarından biri olan, 8 farklı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, 2013 yılından bu yana firari olarak aranan M.İ.'nin yerini tespit etti.


Ekipler, M.İ'nin Beykoz'da Tokatköy Mahallesi Doğu Kapısı Caddesi'ndeki bir iş yerine gelip gittiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Uzman Çavuş Serdar Dağ'ın şehit edilmesi olayına karışan 3 sanıktan biri olan ve 8 farklı suçtan aranan, ayrıca hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.İ. gözaltına alındı.

Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından da kaydı bulunan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 22,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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