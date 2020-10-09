İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı

09.10.2020 17:44
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı, System.String[]

İSTANBUL'da Cuma iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da Cuma iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 85'e ulaştı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğu oluştu.

Kent genelinde Cuma iş çıkışı ve yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 17.45'te yüzde 80 olan yoğunluk, iş çıkışıyla birlikte saat 18.30'da yüzde 85 oldu. TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Öte yandan, metrobüs duraklarında da insan yoğunluğu yaşandı. Özellikle Cevizlibağ metrobüs durağında ve üst geçitte kalabalık oluştu.


- İstanbul
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı

İstanbul, Cuma, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' ulaştı - Son Dakika

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