Törenin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

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