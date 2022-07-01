İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

01.07.2022 12:35

İstanbul Valiliğince, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğince, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın anıtının bulunduğu meydanda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.

Törenin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini de ziyaret etti.

Buradan Beşiktaş İskelesi'ne geçen heyet, İstanbul Boğazı'na çelenk bıraktı, ardından boğazda Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine bağlı botlar ve teknelerin gösterisini izledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı gemiler de İstanbul Boğazı'nda su takı oluşturdu.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da Kutlandı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da Kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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