Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı - Son Dakika

Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, rent a car firması adı altında müşterilere kiraya verdikleri araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık şüphelilerinden 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentte çok sayıda vatandaşın araç kiralama şirketleri üzerinden kiraladıkları araçlara ödedikleri teminat ücretinin iade edilmemesi şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında artan şikayet üzerine söz konusu şebeke takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından birbirleriyle bağlantılı 11 şüphelinin yakalanması için 13 Ocak'ta operasyon düzenleyen polis, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

- Eski hasarları 'yeni' gibi göstererek vatandaşın paralarını iade etmemişler

Polis, 'araç kiralama firması' adı altında faaliyet gösteren söz konusu şebekenin, vatandaşa kiraladıkları araçlara karşılık aldıkları depozitoları, araçlarda önceden oluşan hasarları 'kiralama işleminden sonra oluşmuş' gibi göstererek geri ödemediğini ve bu yolla vatandaşın dolandırıldığını tespit etti.

Gözaltına alınıp emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkartıldıkları adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Geri kalan diğer 2 zanlının ise çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' hükümlerince salıverildiği öğrenildi.