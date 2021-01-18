Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı - Son Dakika

Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı

18.01.2021 09:43

Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı İstanbul'da, rent a car firması adı altında müşterilere kiraya verdikleri araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda...

Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, rent a car firması adı altında müşterilere kiraya verdikleri araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık şüphelilerinden 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentte çok sayıda vatandaşın araç kiralama şirketleri üzerinden kiraladıkları araçlara ödedikleri teminat ücretinin iade edilmemesi şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında artan şikayet üzerine söz konusu şebeke takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından birbirleriyle bağlantılı 11 şüphelinin yakalanması için 13 Ocak'ta operasyon düzenleyen polis, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

- Eski hasarları 'yeni' gibi göstererek vatandaşın paralarını iade etmemişler

Polis, 'araç kiralama firması' adı altında faaliyet gösteren söz konusu şebekenin, vatandaşa kiraladıkları araçlara karşılık aldıkları depozitoları, araçlarda önceden oluşan hasarları 'kiralama işleminden sonra oluşmuş' gibi göstererek geri ödemediğini ve bu yolla vatandaşın dolandırıldığını tespit etti.

Gözaltına alınıp emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkartıldıkları adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Geri kalan diğer 2 zanlının ise çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' hükümlerince salıverildiği öğrenildi.

Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı
Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı
Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı
Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 5-10 derece düşecek Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu         
09:07
Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor         
07:49
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 10:17:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiralık araçlar üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei