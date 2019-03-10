İstanbul'da Dev Arazi Yeniden Satışa Çıkarıldı, Bir Dönem Türkiye'nin En Büyüklerindendi

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Denizleri Kirleten Gemilere Bir Yılda 5 Trilyon Ceza Kesildi

İzmir'de "Bu Vapur İstanbul'a Gidecek" Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti