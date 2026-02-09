İstanbul serbest piyasada dolar 43,6120 liradan, avro 51,6470 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,6100 liradan alınan dolar, 43,6120 liradan satılıyor. 51,6450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,6470 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,6140, avronun satış fiyatı ise 51,5500 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?