İstanbul'da emniyet şeridindeki oto kurtarıcıya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da emniyet şeridindeki oto kurtarıcıya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

15.03.2021 05:03
İstanbul'da emniyet şeridindeki oto kurtarıcıya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

İstanbul Eyüpsultan'da, arızası nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan oto kurtarıcı kamyonuna çarpan başka bir kamyonun sürücüsü yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da, arızası nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan oto kurtarıcı kamyonuna çarpan başka bir kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kemerburgaz Yolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen 13 KA 174 plakalı oto kurtarıcı kamyonuna, Yücel G. yönetimindeki 34 BF 4968 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, sıkıştığı araçtan kurtardığı sürücü Yücel G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kemerburgaz, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da emniyet şeridindeki oto kurtarıcıya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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