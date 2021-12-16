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İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI

16.12.2021 17:44

İSTANBUL'da İBB Meclisi'nde alınan kararla Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan, Çengelköy gibi birinci grupta yer alan mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'da İBB Meclisi'nde alınan kararla Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan, Çengelköy gibi birinci grupta yer alan mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde yeni belirlenen tarifeye göre megakentte boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 400 lira ile 41 bin 140 lira arasında değişiyor. Komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilen tarifeyle gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olurken tabutlu defin 440 lira,tek kişilik briket lahit 770 lira, yer bedeli hariç kabir nakli 2 bin 200 lira, tabutlu-lahitli defin 1210 lira olarak belirlendi. Gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.

İBB Meclisi tarafından 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy birinci kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet, Kuruçeşme, Ortaköy, Emirgan'da cenaze için yer bedeli 6 bin 600 lira, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 18 bin 700 liradan 20 bin 570 liraya, boş mezar yeri bedeli 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya çıkarılırken çocuk cenazesi için yer bedeli 6 bin 600 olarak kaldı. Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar, Sahrayı Cedit, Çamlıca, Hasköy, Kocatepe gibi ikinci grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 1.200 lira, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin 500 liradan 8 bin 250 liraya, boş mezar yeri bedeli 15 bin liradan 16 bin 500 lira çıkarılırken çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1 1.200 lira oldu.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi üçüncü grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 5 bin liradan 5 bin 500 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.

Dördüncü grupta yer alan mezarlıklarda ise cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1200 liradan 1320 liraya, boş mezar yeri 2 bin 400 liradan 2 bin 640 liraya yükseltildi.

Ekaliyet olarak nitelendirilen gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 800 liradan 5 bin 280 liraya, boş mezar yeri 7 bin 800 liradan 8 bin 580 liraya çıktı. Ayrıca mezar bakıcılarına ait çalışma izin belgesi bedeli yıllık 600 liradan 660 liraya, müdürlük tarafından yaptırılan mezar yeri üst yapı bedeli (Kalın beyaz mermerden yapılı, kitabe baş taşlı, yazı dahil) ücreti ise 3 bin 300 liradan 3 bin 630 liraya yükseltildi.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARINA ZAM YAPILDI - Son Dakika


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