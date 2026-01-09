İstanbul'da Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika
İstanbul'da Fırtına Çatıları Uçurdu

09.01.2026 10:01
İstanbul'da etkili fırtına, Şişli ve Beyoğlu'nda çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü.

İSTANBUL genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Şişli ve Beyoğlu'nda bazı binaların çatısı uçtu. Kuvvetli rüzgar sonrası çatıların uçtuğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu'nda çatı uçtuktan sonra dışarı çıkan bir vatandaş, olanı biteni izlerken başka bir binanın çatısından kopan parçaları fark etti. Sesleri duyan vatandaş ölümden koşarak kurtuldu. Yoldan dakikalar önce geçen sürücüler, çatı parçalarının üstlerine uçmasından son anda kurtuldu. Beyoğlu'nda yerinden sökülen çanak anten ise sokakta park halinde bulunan bir aracın üstüne düştü.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına kenti etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bazı yollar ise yer yer etkili olan yağış nedeniyle göle döndü. Şişli Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi üzerinde bir binanın çatısı uçtu. Sokağın trafiğe kapandığı ve araçların zarar gördüğü olayda bir sürücü, çatı parçalarının altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖLÜMDEN KOŞARAK KAÇTI

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Cemiyet Sokak'ta da bir binanın çatısı sokağa uçtu. Dışarı çıkan bir vatandaş olanı biteni izlediği sırada başka bir binanın çatısından kopan parçalar olduğunu fark etti. Sesleri duyan vatandaşın koşarak ölümden kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise çatıdan kopan parçalar uçarak sokağa düştü. Park halindeki araçların zarar gördüğü olay da kameralara yansıdı.

ÇANAK ANTEN ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi ve Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olaylarda ise çatıların uçarak sokağa düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu. Kağıthane'de de fırtına sonrası bir iş yerinin camları kırıldı. Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde ise fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen çanak anten park halindeki aracın üzerine düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

