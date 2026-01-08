İstanbul'da Fırtına Seyyar Satıcıları Vurdu

İstanbul'da, hayatı olumsuz etkileyen fırtına Eminönü'ndeki seyyar satıcılar da vurdu.
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, teknelere zarar verdi. Fatih Eminönü'nde şiddetli yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına seyyar satıcıların tezgahlarını devirdi. Çalışanların, tezgahları tutmakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
