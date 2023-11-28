 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı

Akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek İstanbul genelinde fırtına etkili olacak. Buna göre kentte bugün saat 22.00'den yarın sabah 10.00'a kadar fırtına ve yağış bekleniyor.

28.11.2023 - 10:10,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün saat 22.00'den yarın sabah 10.00'a kadar yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor. Güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyacak olan sistem nedeniyle rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT

Kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerleri olan 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor. Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, AKOM, Hava Durumu, İstanbul, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika


11:38
Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi
11:31
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz
11:27
Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı
10:56
İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama
10:49
Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada
10:15
Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı
10:14
CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti
10:04
Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek

Son Dakika
11:38 Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi
11:31 Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz
11:27 Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı
10:57 397 kiloluk yaban domuzunu avladı
10:56 İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama
10:49 Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada
10:14 CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti
10:15 Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı
10:10 Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı
10:04 Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 11:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement