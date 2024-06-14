Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

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Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Şehirde yollar göle dönerken araçlar ve vatandaşlar su birikintisinde yürümekte zorluk çekti. Çankaya'da bir aracın üzerine fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Yağışın başkenti esir aldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

14.06.2024 16:48  Güncelleme: 17:33
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Sağanak yağış ve dolu Ankara'yı bir kez daha esir aldı. Başkentte yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde fırtına nedeniyle bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

ANKARA'DA YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve doluyla birlikte başkentte hayat durma noktasına geldi.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

ÇANKAYA'DA AĞAÇ, ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çankaya ilçesi Sıhhiye'de bir aracın üzerine fırtına sonucu ağaç devrildi. Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı çevresinde ise yollar göle dönerken o anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Ankara\'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi - Son Dakika

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