Sağanak yağış ve dolu Ankara'yı bir kez daha esir aldı. Başkentte yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde fırtına nedeniyle bir aracın üzerine ağaç devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve doluyla birlikte başkentte hayat durma noktasına geldi.
Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
Çankaya ilçesi Sıhhiye'de bir aracın üzerine fırtına sonucu ağaç devrildi. Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı çevresinde ise yollar göle dönerken o anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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