Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde, faillerden eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın, ifadesini alan savcıya verdiği gözdağının görüntüleri ortaya çıktı.

Bir sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde Demirbaş'ın, soruşturmayı yürütürken görevden alınan savcılar Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya'yı hatırlatması ve savcıya gözdağı vermesi dikkat çekti.

Tolgahan Demirbaş

"SİZ O SAVCILARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYIN"

Demirbaş, savcıya verdiği ifadede, "Bu olay siyasi mecraya çekilmek isteniyor. Lütfen buna alet olmayın, bu günaha ortak olmayın Sayın savcım. Durdu Özer nerede, Durmuş Ali (Kaya) nerede? Onlarla aynı safta durmayın. Onların tehdit siyaseti hesaplaşmadır. Siz onlarla iş birliği içinde olmayın." şeklinde konuştu.

"BEN SİYASETLE ALAKASI OLAN BİR SAVCI DEĞİLİM"

Davaya bakan savcı ise, Demirbaş'ın gözdağına karşılık olarak, "Tavsiyelerini kendine sakla. Ben siyasetle alakası olan bir savcı değilim. İspat edilirse de istifa ederim. Yorum yapmak yerine benim söylediklerime cevap ver." dedi.