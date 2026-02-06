İstanbul'da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu

06.02.2026 09:48
12 ilde yapılan operasyonda 48 kişi yakalandı, 120 milyon TL malvarlığına el konuldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında forex ve sahte site dolandırıcılığıyla elde edilen 313 milyon TL'lik suç gelirini akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 48 kişi yakalandı, yaklaşık 120 milyon TL'lik malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yürütülen soruşturma kapsamında, forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması yoluyla gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek yasal finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 59 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 48 kişinin yakalandığı, firari şüpheliler için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, Forex, Suç

