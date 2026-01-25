İstanbul'da Fuhuş ve Kumar Denetimleri - Son Dakika
İstanbul'da Fuhuş ve Kumar Denetimleri

İstanbul\'da Fuhuş ve Kumar Denetimleri
25.01.2026 23:19
Polis, İstanbul'da masaj salonlarında fuhuş ve kumar denetimi yaptı; 11 iş yerine ceza kesildi.

İSTANBUL'da bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri 11 ayrı iş yerine denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmekten' 2 şüpheli, 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı' tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan 178 kişiye ise toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta İstanbul genelinde masaj salonları ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Masaj salonlarına yönelik denetimlerde 20 iş yeri kontrol edildi. Mühür fekki tespit edilen 2 iş yeri yeniden mühürlendi. Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bakırköy'de faaliyet gösteren 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinde 'Fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği' belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 'Fuhuş yaptırıldığı' anlaşılan 7 kadın ise ilgili birimlere teslim edildi. Bu kapsamda toplam 11 masaj salonu hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

178 KİŞİYE TOPLAM 2 MİLYON 65 BİN 512 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan aynı gün gerçekleştirilen kumar denetiminde ise 368 iş yeri denetlendi. 5 bin 215 kişiye GBT (Genel Bilgi Toplama) yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası uygulanırken, 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı' tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 90 bin 120 lira ve 100 dolar para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Fuhuş ve Kumar Denetimleri - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Fuhuş ve Kumar Denetimleri - Son Dakika
