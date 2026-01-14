İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi - Son Dakika
Yaşam

İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi

İstanbul\'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
14.01.2026 11:22
İstanbul Valiliği, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 'sıfır tolerans' ilkesini hayata geçiriyor. Yeni genelge ile izinsiz seyyar gıda satış araçlarına izin verilmeyecek, gıda işletmelerinde kamera sistemi zorunlu hale getirilecek ve ilaçlama yapan firmalar sıkı denetime tabi tutulacak. Ayrıca, gıda zehirlenmesi vakalarında hızlı müdahale ve bilgi akışını sağlamak için bir koordinasyon merkezi devreye girecek.

İstanbul Valiliği, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve sıkı tedbirleri içeren yeni bir genelge yayımladı. Vali Davut Gül imzasıyla ilgili tüm kurumlara gönderilen yazıda, "gıda konusunda sıfır tolerans" ilkesi vurgulanarak halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı denetimlerin artırılacağı bildirildi.

SEYYAR SATIŞA SIKI DENETİM

Genelgeye göre, izinsiz hiçbir seyyar gıda satış aracının faaliyetine müsaade edilmeyecek. Belediye başkanlıkları tarafından izin verilen araçlar ise sürekli denetim altında tutulacak.

GIDA İŞLETMELERİNDE KAMERA ZORUNLULUĞU

Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması zorunlu hale getirilirken, görüntü kayıtlarının en az 30 gün süreyle saklanacağı belirtildi.

İLAÇLAMA FİRMALARINA VE BİYOSİDAL UYGULAMALARA YAKIN TAKİP

İlaçlama yapan firmalar ve bu hizmeti alan işletmeler de sıkı denetime alınacak. Biyosidal ürünlerin mevzuata aykırı kullanılması halinde İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince idari işlem yapılacak, gerekli görülmesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

ZEHİRLENME VAKALARINDA ACİL KOORDİNASYON

Olası bir gıda zehirlenmesi vakasında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) devreye girecek. Vali Yardımcısı başkanlığında ilgili tüm kurumlar arasında anında koordinasyon sağlanarak hızlı müdahale ve bilgi akışı gerçekleştirilecek.

MÜHÜR FEKKİ YAPANLARA SAVCILIK YOLU

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler mühürlenecek. Mührün bozulması ve izinsiz faaliyetin sürdürülmesi halinde sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Valilik, tüm kamu kurumları, belediyeler, kolluk birimleri ve ilgili meslek kuruluşlarından denetimlerin titizlikle yürütülmesini, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmemesini istedi. Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Son Dakika Yaşam İstanbul'da gıdada 'Sıfır Tolerans' dönemi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 12345678 12345678:
    ula İtalya'da avustalyada bile seyyar tezgahlar var 0 2 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    Hindistan'da da var ona bakarsan..Aşırı hijyenik hem de (!) 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
