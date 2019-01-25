İstanbul'da Huzur ve Güven İçin 'Kurt Kapanı' Uygulaması
2 saat önce
İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için yapılan Kurt Kapanı 2019-2 uygulaması kapsamında Kadıköy Altıyol'daki Kuşdili Caddesi'nde polis ekipleri geniş çaplı arama yaptı.
İstanbul
genelinde huzur ve güvenlik için yapılan Kurt Kapanı 2019-2 uygulaması kapsamında Kadıköy
Altıyol'daki Kuşdili Caddesi'nde polis ekipleri geniş çaplı arama yaptı. Özel Harekat polislerinin yanı sıra Yunus timleri ile asayiş ve trafik timlerinin ortaklaşa düzenlediği çalışmalar kapsamında bir çok araçta arama yapıldı. Arama çalışmalarına özel eğitimli polis köpeği Alf
de katıldı.
Kadıköy'de polis ekipleri Kurt Kapanı 2019 - 2 uygulaması kapsamında birçok araçta arama yaptı. Sürücü ve yolculara yönelik kimlik taraması yapan ekipler, trafik kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Yunus, asayiş ve trafik timlerinin çalışmaları sırasında Özel Harekat polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kuşdili Caddesi üzerinde durdurulan araçlarda ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü yapıldı. Birçok kişide üst araması yapan ekipler, araçların içerisinde de detaylı arama yaptı. Araçlarda yapılan aramalara özel eğitimli polis köpeği Alf de katıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:17 Kaynak: İHA
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