İstanbul\'da İETT Otobüsü Kaza Yaptı

İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL