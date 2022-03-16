İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı

16.03.2022 11:18

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, İETT'ye ait yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, İETT'ye ait yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Otobüse 5 kurşun isabet ederken, olayın İETT sürücü ile saldırgan arasında yaşanan alacak-verecek nedeniyle çıktığı öğrenildi. Saldırganın olaydan sonra kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 14 Mart'ta Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde Güzeldere Caddesi'nde saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Sabah erken saatte Nejat Y.'nin kullandığı yolcu taşıyan İETT otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otobüse 5 kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren failin Ö.G. adlı bir kişi olduğunu belirledi. Saldırganın, olay yerine gelerek bir süre beklediği ve gelen otobüse ateş ettiği belirlendi. Açılan ateş sonucu otobüsün ön camına 5 kurşun isabet ettiği kaydedilirken, saldırganın olay yerinden yine aracıyla uzaklaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için operasyonlarını derinleştiren emniyet ekipleri, faili dün yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ile otobüs sürücüsü Nejat Y. arasında alacak verecek meselesi olduğu ve zanlının saldırıyı bu yüzünden gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan Ö.G. isimli şüpheli şahıs hakkında "Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 SKM" suçlarından adli işlem yapıldı. Öte yandan saldırganın olaydan sonra aracıyla kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Sadık Kahraman/ İHA)

İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı
İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı
İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı
İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı
İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı
İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı

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Kağıthane, İstanbul, Saldırı, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da İETT otobüsüne silahlı saldırı - Son Dakika


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