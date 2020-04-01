İstanbul'da iki günde on binlerce araç ve 177 bin 475 kişi denetlendi - Son Dakika
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İstanbul'da iki günde on binlerce araç ve 177 bin 475 kişi denetlendi

6 saat önce

İstanbul'da kent genelinde 30-31 Mart'ta 69 bin 721 özel araç, 17 bin 822 ticari araç denetlenirken, bu araçlardaki 177 bin 475 vatandaş polis kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da iki günde on binlerce araç ve 177 bin 475 kişi denetlendi, System.String[]

İstanbul'da kent genelinde 30-31 Mart'ta 69 bin 721 özel araç, 17 bin 822 ticari araç denetlenirken, bu araçlardaki 177 bin 475 vatandaş polis kontrolünden geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan Başkomiser Emre Şen, il genelindeki denetlemelere ilişkin basın açıklaması yaptı.


İstanbul'daki 14 farklı giriş ve çıkış noktasında 24 saat esasına göre denetimleri sürdürdüklerini belirten Şen, "Bu denetimlerde sağlık çalışanları tarafından araç içindeki sürücülerin ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Eğer yüksek ateş durumu varsa, gerekli kontrollerini yapıyorlar. Son uygulamayla ticari taksiler için tek ve çift plaka uygulamasına gidildi. Ardışık günlerde bir gün 0,2,4,6 ve rakamlarıyla biten ticari taksiler, ertesi gün 1,3,5,7 ve 9'la biten ticari taksiler üzerinde denetimler yapılıyor. Bunların dışında trafiğe çıkan olursa ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanıyor." dedi.


Başkomiser Şen, yolcu taşıyan diğer araçlar, otobüs ve minibüslerin de ruhsatta yazan yolcu sayısı kadar yolcu taşıyabildiklerini hatırlatarak, "Bunun yanında yolcu taşıyan diğer araçlar için de aynı şekilde otobüs ve minibüsler ruhsatta yazan yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabiliyorlar. Kurallara riayet etmeyen sürücülere Hıfzıssıhha Kanunu veya Kabahatler kanunu çerçevesinde gerekli işlemler uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Şen, 30-31 Mart'ta gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Söz konusu tarihlerinde İstanbul'da yapılan denetimlerde 69 bin 721 özel araç denetlenmiş, 17 bin 822 ticari araç denetlendi. Bunlarda bulunan 177 bin 475 kişi kontrol edilmiş, 162 araca trafik kanununa muhalefetten dolayı 129 araca da Hıfzıssıhha Kanunu veya Kabahatler kanununa muhalefetten dolayı işlem yapılmış. Şehir içi yapılan denetimlerde de 4 bin 754 araç kontrol edilmiş, 774 araç trafik kanununa 52 araca da Hıfzıssıhha Kanununa ve Kabahatler Kanununa göre gerekli cezai işlemler uygulandı."


Ölümlü ve yaralamalı kaza sayısında düşüş

Süreçte il genelinde trafiğe çıkan araç sayılarında düşüş yaşandığını dikkati çeken Şen, "Bu süreçte de ilimizde trafik kazalarında da bir azalma söz konusu malum trafiğe çıkan araç sayısı da düştü. Geçtiğimiz yılın 1 Mart - 1 Nisan verileriyle bu yılı karşılaştırdığımız zaman ölümlü kaza geçen sene sekiz iken bu sene dörde, bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 9'dan 4'e düşmüş. Yaralamalı kazalarsa 935'ten 696'ya, yaralı sayısı da bin 298'den 934'e inmiştir." dedi.

İstanbul genelinde gıda, sebze ve ilaç tedariği yapan araçların il genelinde oluşturulan bekletilmeden transit geçişlerine izin verildiğini ifade eden Şen, şöyle devam etti:


"Bunun yanında şehirlerarası otobüslerle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız e-devlet veya kaymakamlıklar üzerinden seyahat izin belgesi almak durumundalar. Bunlarda Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturulan seyahat kurulları aracılığı ile yüzde 50 yolcu kuralına uyarak seyahat edebilmektedirler. İlimizde otogarlardan çıkan günlük araç sayılarıyla ilgili de bir istatistik paylaşacağım. 1 Mart'ta yani vakalar Türkiye'de yokken İstanbul'da Harem Otogarı ve Bayrampaşa'da bulunan otogardan toplam bin 500 araç bir günde çıkış yapmış, 10 Mart'ta bin 190 olarak bu sayı gerçekleşmiş, 28 Mart'ta 247 ve 31 Mart'ta 43 otobüs bu belgeleri tamamlayarak ilimizden diğer şehirlere çıkış yapmışlar."

Şen, sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaparak, polislerin 24 saat görev başında olduğunu dile getirdi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:42 Kaynak: AA

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