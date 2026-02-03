İstanbul'da İnşaat Hırsızlığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İstanbul'da İnşaat Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

İstanbul\'da İnşaat Hırsızlığı Çetesi Çökertildi
03.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 19 şüpheli, inşaat alanlarından bakır kablo ve malzeme çalarken yakalandı.

İstanbul'da inşaat işçisi gibi davranarak fosforlu yelekle inşaat şantiyelerinde bakır kablo ve inşaat malzemeleri çalan 19 şüpheli yakalandı. 66 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şahıs 'tan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, inşaat şantiyelerinde gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da inşaat şantiyelerinde gerçekleşen bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlıklarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Doğukan Arslanhan'ın örgüt liderliğini yaptığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul'da 57, Ankara'da 1, Bursa'da 7 ve Kırıkkale'de 1 olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, 28 farklı iş yerinden milyonlarca lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin inşaat şantiyelere girerek bakır kablo ve inşaat malzemelerini çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kapalı kasa minibüsle inşaat alanına girdiği ve inşaat işçisi gibi davranarak fosforlu yelek giydiği, inşaat içerisindeki kabloları araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, İnşaat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da İnşaat Hırsızlığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:46:59. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da İnşaat Hırsızlığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.