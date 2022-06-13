İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi - Son Dakika
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İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi

13.06.2022 12:33

İstanbul Kağıthane'de İranlı iş insanının evinden 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve 1000 dolar para çalan mini etekli bir hırsızı bacağındaki dövme ele verdi. Kimliği tespit edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de bir rezidansta 3 Haziran'da İran uyruklu işadamı Muhammed H.F. polise başvurarak evinde bulunan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1000 dolar nakit parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İranlı iş insanının evinden 500 bin liralık altın çalan mini etekli hırsız, bacağındaki dövmesinden yakalandı

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların bina girişinde güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirledi. Görüntülerde iki şüphelinin bina girişine gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı bu sırada kadın hırsızın içeri girdiği görüldü. Bir süre sonra eli kolu dolu bir şekilde yeniden görüntüye giren kadın hırsızın binadan çıkarak uzaklaştığı görüldü.

İranlı iş insanının evinden 500 bin liralık altın çalan mini etekli hırsız, bacağındaki dövmesinden yakalandı

BACAĞINDAKİ DÖVMEDEN YAKAYI ELE VERDİ

Polis ekipleri olay sırasında mini etek giyen kadın hırsızın bacağında bir dövme olduğunu tespit etti. Bu bilgi kullanılarak şüphelinin daha önceden de 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M.(23) olduğu tespit edildi. Şüpheli kadın hırsız kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliye yardım eden 30 yaşındaki Hünkar A.'da bir süre sonra yakalandı. Hünkar A.'nın da daha önceden 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

İranlı iş insanının evinden 500 bin liralık altın çalan mini etekli hırsız, bacağındaki dövmesinden yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İranlı iş insanının evinden 500 bin liralık altın çalan mini etekli hırsız, bacağındaki dövmesinden yakalandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi - Son Dakika
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