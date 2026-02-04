İstanbul'da Kanser Farkındalık Programı - Son Dakika
İstanbul'da Kanser Farkındalık Programı

04.02.2026 15:23
Kanser hastalığına karşı farkındalık artırmak amacıyla İstanbul'da program düzenlendi.

İstanbul'da, Dünya Kanser Günü kapsamında, kanser hastalığına karşı toplumsal bilinci artırmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve korunma yollarına dikkati çekmek amacıyla farkındalık programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Pelin Şavlı Emiroğlu, kanserin günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirterek, dünya genelinde her yıl yaklaşık 20 milyon kanser vakası tespit edildiğini aktardı.

Kanserin dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada olduğuna dikkati çeken Emiroğlu, her yıl, her dakika yaklaşık 18 kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Emiroğlu, Türkiye ve dünyada en sık görülen kanser türlerinin akciğer, meme ve kolorektal kanserler olduğunu kaydederek, "Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türüyken, kolon kanseri hem kadınlarda hem erkeklerde üçüncü sırayı almıştır. Bununla birlikte rahim ağzı kanseri uygun tarama yöntemleriyle erken dönemde teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilen kanser türüdür. Bu nedenle düzenli tarama ve farkındalığın kanser kontrolündeki hayati rolü önemlidir. Kanserin erken evrede fark edilmesi tedavi başarısını artırmakta ve yaşam süresini uzatmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de ulusal kanser tarama programlarının başarıyla yürütüldüğünü dile getiren Emiroğlu, meme kanseri taramasının 40-69 yaş arası kadınlarda yılda bir kez klinik meme muayenesi olmak üzere ve 2 yılda bir mamografiyle yapıldığını, rahim ağzı kanserinin de 30-65 yaş arasındaki kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testi ve smear testiyle birlikte yapıldığını anlattı.

Emiroğlu, kolerektal kanser taramasının ise 50-70 yaş arasında hem kadınlarda hem erkeklerde 2 yılda bir gaitada gizli kan testiyle yapıldığını belirterek, "Kanser taramalarını Aile Sağlığı Merkezlerimizde, KETEM'lerimizde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ücretsiz olarak sunmaktayız. Bununla birlikte 2025'te yaklaşık 1000 kişiyi erken evrede yakaladık ve tanı kurumlarımıza yönlendirdik. Amacımız her bireyin düzenli tarama alışkanlığı kazanmasını ve bütün vatandaşlarımızın geç kalmadan tedaviye ulaşmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Güçlü, bilinçli olmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz"

İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, kansere karşı bir dayanışma sergilemek, hastalara ve ailelerine destek olmak, mücadelelerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için programa katıldığını söyledi.

Duası ve temennisinin hiç kimsenin kansere yakalanmaması olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bunun için güçlü, bilinçli olmalıyız ve birlikte mücadele etmeliyiz. Bu noktada İstanbul'un dört bir yanında Aile Sağlığı Merkezlerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve 23 ayrı noktada Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimiz, 30 Tarama Sonrası Teşhis Merkezimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu mücadelede en büyük gücümüz erken teşhis. Lütfen unutmayalım, sağlığımızı ihmal etmeyelim, 'Bana bir şey olmaz.' demeyelim, düzenli kontrollerimizi yaptıralım. Erken teşhis sayesinde kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Bugünün bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kansere karşı birlik, dayanışma ve farkındalığın artmasını diliyorum."

Programa, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Başhekimi Mine Gürsoy Çelik, sağlık çalışanları ve hastane personeli de katıldı.

Emiroğlu ve Gül program öncesi beraberindekilerle birlikte Kanser Tarama Sonrası Teşhis Polikliniğinde bilgi alarak, hastaları odasında ziyaret edip karanfil dağıttı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.