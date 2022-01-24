İstanbul'da kar etkisini arttırıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı - Son Dakika

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı sonunda etkili oldu. Akşam saatlerinde araçlarıyla evine gitmek isteyen çok sayıda vatandaş mahsur kalırken, Metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

BAĞCILAR'DA TRAFİK DURDU

Bağcılar'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyenler yolda kaldı. Trafik ilerlemezken yolda kalanlar duruma tepki gösterdi. İstanbul'un Avrupa yakası yoğur kar yağışı altında kaldı. Bağcılar Mahmutbey istikametinde trafik adeta durdu. Yolda kalanlar yürümek zorunda kaldı. Bazı kişiler saatlerdir yürüdüğünü belirtti.

EVE YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞTILAR

Arnavutköy'de araçlar yolda kaldı. Toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etti. Sultangazi'de ise, tramvay kar nedeniyle çalışmayınca yolcular evlerine yaya olarak gitmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

TOPLU TAŞIMALARDA İZDİHAM

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.