İstanbul'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlere kadar devam eden kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde beyaza bürünen yollar, araçlar ve çatılar yer alırken, yağışın devam ettiği de görüntülendi. - İSTANBUL