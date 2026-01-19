İstanbul'da Kar Yağışı Otobüsü Kaydırdı - Son Dakika
İstanbul'da Kar Yağışı Otobüsü Kaydırdı

İstanbul\'da Kar Yağışı Otobüsü Kaydırdı
19.01.2026 16:11
Eyüpsultan'da yokuştan kayarak elektrik direğine çarpan İETT otobüsü cep telefonuyla görüntülendi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan'da yokuştan inen İETT otobüsü kaydı. Şoförünün cadde üzerindeki elektrik çarparak durdurduğu otobüsün yokuştan kaydığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Güzel Yayla Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan'da yokuştan inen İETT otobüsü kaydı. Şoförünün cadde üzerindeki elektrik direğine çarparak durdurduğu otobüsün yokuştan kaydığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

