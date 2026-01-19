İstanbul\'da Kar Yağışı Otobüsü Kaydırdı

Olay, sabah saatlerinde Güzel Yayla Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan'da yokuştan inen İETT otobüsü kaydı. Şoförünün cadde üzerindeki elektrik direğine çarparak durdurduğu otobüsün yokuştan kaydığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
