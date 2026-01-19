İstanbul\'da Kar Yağışı ve FSM Köprüsü

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve çevresi dronla havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ilçe beyaza büründü. Kar yağışının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresi dronla havadan görüntülendi.
