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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR - Son Dakika

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR

19.01.2022 06:28

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışında balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsünde aldı.

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışında balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsünde aldı. Köprüye gelen olta balıkçıları ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde kar yağışı gece boyu belli aralıklarla sürerken, balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsünde aldı. Köprüye gelen olta balıkçıları ateş yakarak balık tuttu. Çok sayıda kişinin balık tutmak için köprüye geldiği görüldü.

KAR GELDİ, BALIK GELDİ

Tarihi Galata Köprüsünde balık tutmaya gelen Ufuk Aydın ve arkadaşları, "Kar geldi, balıkta geldi. Tuttuğumuz bu balık iri istavrit balığı. İstavritler bayağı büyümüş. Zaten küçük olanları tekrar denize salıyoruz. Buradan hobidaşlarımıza sesleniyoruz. Küçük balıkları tutmasınlar, duyarlı olsunlar. Kar yağsa da engel olmuyor bize. Sabaha kadar buradayız" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞINA RAĞMEN GALATA KÖPRÜSÜNDE BALIK TUTTULAR - Son Dakika
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