İstanbul'da Karadeniz rüzgarı

İSTANBUL - Bu yıl 2'ncisi gerçekleşen "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni" kapılarını İstanbullulara açtı. Karadeniz'in yöresel yemekleri, halk oyunları ve şarkılarıyla Karadenizliler'i bir araya getirdi.

Bu yıl 2'ncisi gerçekleşen "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni" kapılarını İstanbullular'a açtı. Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen etkinlikte, Karadeniz'in dinamik ezgileri, enerji dolu halk oyunları ve yöresel tatlarıyla ziyaretçilere Karadeniz şöleni yaşatıldı. Muhlama peyniri, laz böreği gibi yöresel tatlar da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 7'den 70'e şölene katılan Karadenizliler, Salih Yılmaz'ın verdiği konserle unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadılar. Katılımcılar sanatçıya horon ile eşlik ettiler.

Şölen gün boyu sürecek olup, şölende, Resul Dindar, Ekin Uzunlar, İmera, Gökhan Birben, Ezgi Eyüboğlu gibi isimler de ilerleyen saatlerde Karadenizliler için sahne alacak.



"Hamsiyi tut denizden ye at ağzına"

Hamsinin pişirilmeden yenilebileceğini iddia eden Mustafa Kemal Aydın, "Ben Karadeniz'de yaşıyorum, Trabzonluyum. Trabzon ekmeği geldi, muhlama peyniri geldi. Dünyaya ün salmış Trabzon tereyağı Akçaabat'tan geldi. Muhlama peynirini beşinci katta pişir, birinci katta ye, öyle uzar. Biz de katkı olmaz. Hamsiyi tut denizden ye at ağzına. Canlıyken yenir hamsi. Hamsinin ne tarifini soruyorsun bana, canlı ye canlı" diye konuştu.

Laz böreğinin tarifini anlatan Mustafa Demir, "Özellikle Laz böreğimiz çok meşhurdur. Laz böreğinin yufkasını hanımımız güzelce açar. Yufka açıldıktan sonra dizilir. Arasına bizim bildiğimiz güzel bir muhallebiyi tencerede tereyağlı yapıyoruz. Muhallebiyi arasına döküyoruz. Döktükten sonra üzerine yufkayı koyuyoruz ve kesiyoruz. Üzerine tereyağı gezdiriyoruz. Sonra da fırına veriyoruz. Piştikten sonra üzerine şerbet koyuyoruz. Bütün Karadenizliler'i festivale davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"İlk defa geliyorum ama bundan sonra da geleceğiz"

İlk defa katıldığını söyleyen Aslıhan Bozkır, "Burada olmak çok güzel. Çünkü bu müzikleri duyduğunuzda içinizdeki ruh dışarı çıkıyor. Bir anda oynamaya başlamak istiyorsunuz. Yemek yerleri var, alan büyük. Biraz güneş var ama çok güzel olacağına eminim. İlk defa geliyorum ama bundan sonra da geleceğiz. Eğer Karadenizli ve Laz iseniz, bunu hissediyorsanız kesinlikle bu coşkuyu yaşamaya gelin" şeklinde konuştu.



"Horon oynamayı çok seviyorum"

Horon oynamayı çok sevdiğini belirten Ayşem Cancam, "Ben de bir Laz kızıyım. Bütün Laz kızları gibi horon oynamayı çok seviyorum. O yüzden bütün kuzenlerimle birlikte horon oynayacağız. Müziğimizi, kültürümüzü çok seviyoruz. İyi ki Karadenizliyiz diyorum" dedi.



"Bol bol horon oynayacağız"

Aynur Yılmaz Başlılar, "Çok seviyorum, çok güzel bir yer. Muhteşem eğleneceğimize inanıyorum. Resul Dindar'ı bekliyorum. Hopalı çünkü. Onu çok seviyorum. Kuzenlerimle biz önceden program yaptık. Eğleneceğiz, horon oynayacağız. Bol bol eğleneceğiz" dedi.