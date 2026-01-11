İstanbul\'da Karla Mücadele Hazırlığı

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş güvenliğinin aksamaması adına Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 72 özel donanımlı aracı ve 125 kişilik karla mücadele ekibini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hazır bekletiyor. HEAŞ, kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanlarını kar ve buzdan arındırarak uçuş emniyetini sağlayacak. - İSTANBUL