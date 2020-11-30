İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi

30.11.2020 10:16
İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi, System.String[]

Namık Ekin: Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklarMarcus Aurelio: Türkiye, kısa zamanda çok iyi yerlere gelecekTürkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık: Ülkemiz için çok güzel bir etkinlikOnur Ateş: Yaptığımız organizasyonlarla bu sporu daha da ileri taşımaya çalışıyoruzKaan ÜLKER / İSTANBUL,...

Namık Ekin: Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklar

Marcus Aurelio: Türkiye, kısa zamanda çok iyi yerlere gelecek

Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık: Ülkemiz için çok güzel bir etkinlik Onur Ateş: Yaptığımız organizasyonlarla bu sporu daha da ileri taşımaya çalışıyoruz

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - İstanbul'da, Türkiye'den ve dünyadan birçok sporcunun katılımıyla Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi. Seminerde dünyaca ünlü sporcu Marcus Aurelio da eğitim verdi.Çok geniş savunma ve mücadele içeren bir spor branşı olan Mixed Martial Arts (MMA), Türkçe adıyla "karma dövüş sanatları" için dünyaca ünlü rekortmen sporcu Namık Ekin ile Brezilya Ju Jitsu siyah kemer sahibi, 2 kez Panamerika ve Brezilya şampiyonu, dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Marcus Aurelio önderliğinde Prime Fitness Spor Kulübü'nde eğitim semineri düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamından hafta sonu düzenlenen seminere, Türkiye ve dünyadan birçok sporcu katılarak kendilerini geliştirme fırsatı buldu.NAMIK EKİN: BÜYÜDÜKÇE KÜÇÜLMESİNİ ÖĞRENİYOR ÇOCUKLARKarma dövüş sanatlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Türkiye'nin efsane sporcularından, emekli SAT komandosu Namık Ekin, şunları söyledi: "Günümüzde MMA, bütün Uzakdoğu sporlarının karışımıdır. Sonunda rakip pes edince bırakıyorsunuz. Boks gibi başlıyor. Bütün askeri birliklerde, emniyet birliklerinde uygulanan bir spor. MMA Federasyonu Başkanı Ali Bey ve Prime Fitness'ın birlikte yaptığı bir organizasyon. Türkiye'nin her yerinden geldiler. Almanya'dan gelen sporcularımız var. Amerika'da kalmış, Brezilya'da kalmış, Brezilya Ju Jitsu bilen, bu işte usta olan, serbest dövüş çalışmış Marcus Aurelio ve Anderson birlikte misafirimiz olarak buraya geldiler. Prime Fitness Spor Kulübü'nde bu organizasyonu yapıyoruz. Eğitimler ısınma ile başladı, yerde yapılan teknikler öğretildi; boğma, kırma ve tutuşlar gösterildi. İnsanın başına her yerde her şey gelebilir. Özellikle birçok bayan bu sporu yapıyor. Bayanlara olan saldırıları biliyorsunuz ama kökeninde saygı sevgi yatıyor bu sporun. Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklar. Dövüş sporlarıyla dövüşmemeyi öğretiyor. Bu çıkıp kavga falan değil, felsefesi olan bir spor. Bu işin mantalite tarafı tabii daha çok öğretiliyor. Fiziksel gelişime de çok faydalı bir spor. Bütün kuvvet, dayanıklılık, esneklik, bu sporlarda mevcut. Türkiye çok hızlı adımlarla gidiyor MMA'de. Aslında dövüş sanatı diyoruz ama savunma sanatı dememiz lazım. İnşallah futbol ve basketbolla yarış edebilecek bir seviyeye ulaşacağız."MARCUS AURELIO: TÜRKİYE, KISA ZAMANDA ÇOK İYİ YERLERE GELECEKABD Florida'da yaşayan dünyaca ünlü MMA sporcusu Marcus Aurelio ise Türk sporcuların çok iyi yerlere geleceğini belirtti. Aurelio, "Prime Fitness Spor Kulübü'nün daveti üzerine buraya geldim. Harika bir ülkeniz var, harika sporcularınız var. Ne verirseniz alıyorlar sporcular. Onlarla tanışmaktan, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım kısa zamanda birçok ülkeyi geçecekler. Türkiye'de birçok takım kuruluyor federasyon başkanı ve Prime Fitness tarafından. Bu takımların kurulduğunu biliyorum ve kısa zamanda da çok iyi yerlere geleceğini, dünyaca ünlü sporcular çıkaracağını biliyorum" dedi.Aurelio ayrıca İstanbul'u çok sevdiğini, kendisini evinde gibi hissettiğini ve kısa zamanda tekrar geleceğini de sözlerine ekledi.ALİ ARIK: ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİKTürkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık da seminerle ilgili, "Önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Marcus hocamızı getirdik, aynı zamanda Namık hocamız var. Çalışmalarımız ve antrenmanlar devam ediyor. Ülkemiz için spor için yaptığımız çok güzel bir etkinlik. Prime Fitness Spor Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.ONUR ATEŞ: YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLARLA BU SPORU DAHA DA İLERİ TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZPrime Fitness Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ateş ise MMA'nın bilinirliğini artırma hedeflerinin olduğunu vurguladı, şunları kaydetti:

"2 gün sürecek bir seminer. Türkiye MMA Federasyonu ve Prime Fitness Spor Kulübü ortaklaşa yaptığı bir organizasyon. Organizasyona Breziya'dan gelen, 2 kere Panamerika şampiyonu olan, Brezilya şampiyonu olan Marcus Aurellio, BJJ eğitimi verecektir. Dünyaca ünlü rekortmen Namık Ekin hocamız da bu eğitime katkıda bulunacak. İbrahim Yıldız hocamız ise Türkiye Milli Takımlar Antrenörü olarak dersler verecek. Türkiye ve dünyada çok trend bir spor. İlerleme kaydediyor. Türkiye'de bu sporun bilinirliğini artırmak için organizasyonlarla daha da ileri taşımaya çalışıyoruz ve tüm sporseverleri bu spora davet ediyoruz."

İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi
İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi
İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi

Karma Dövüş Sanatları Federasyonu, Mehmet Aurelio, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendi - Son Dakika Spor


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