İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı

08.10.2020 15:30

İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı 4. Levent'te yağış sonrası kapalı kasa kamyonet devrildi Kazadan yaralı kurtulan sürücü kamyonetin içerisine girerek malzemelerini topladı Beşiktaş'ta yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı

4. Levent'te yağış sonrası kapalı kasa kamyonet devrildi

Kazadan yaralı kurtulan sürücü kamyonetin içerisine girerek malzemelerini topladı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırım duvarına çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, devrilen kamyonetin içerisine girip malzemelerini topladıktan sonra çıkamayınca vatandaşlar yardımına koştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında 4. Levent Beşiktaş Büyükdere Caddesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan yağış sonrası 34 ED 5583 plakalı kapalı kasa kamyonetle seyir halinde olan Murat Biçer bağlantı yolundan Sarıyer istikametine gitmek istedi. Bir süre sonra kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırım duvarına çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu yara almadan kurtulan araç içerisindeki Biçer, vatandaşların yardımıyla dışarıya çıktı.

Devrilen aracın içerisinden vatandaşlar çıkarttı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler inceleme yaptığı esnada sürücü Biçer, tekrardan devrilen aracın içerisine girerek malzemelerini toplamak istedi. Bir süre eşyalarını toplayan Biçer, ardından çıkmak istedi ancak kapıyı açamadı. Camı kırmaya çalışan sürücü, başarılı olamayınca devreye yine vatandaşlar girdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan Biçer, "Hava yapıyordu, araba kaydı çok şükür iyiyim" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı

Büyükdere Caddesi, Kamyonet, Beşiktaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaza sonrası girdiği kamyonetten vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

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