İstanbul\'da Kış Uyarısı

16.01.2026 21:39
İstanbul Valiliği, hafta sonu karla karışık yağmur ve kar yağışı için dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği bildirildi. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, pazar günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde yağışın kara dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Pazar günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor. Kentte özellikle yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
