İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMUR - Son Dakika

İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMUR
08.10.2020 18:18
İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağmur etkili oldu.
İstanbul
'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da bir çok noktada sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış kısa süreli de olsa Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Yağmur bulutlarının görülmesinin ardından meydan karanlığa gömülürken, kısa süre sonra sağanak yağış başladı. Uyarıları dikkate alan vatandaşların çoğunlun yağmura hazırlıklı olduğu görülürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.
Eminönü'nde de yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar alt geçitlere sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.
- İstanbul
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