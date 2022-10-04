İstanbul'da komedi filmi gibi olay! Define avcıları tarihi eserleri paylaşamayınca yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da komedi filmi gibi olay! Define avcıları tarihi eserleri paylaşamayınca yakalandı

04.10.2022 11:11

Muş'ta bir arazide kazı yapan define avcısı iki arkadaş, buldukları Roma dönemine ait sikke, bilezik ve heykelleri İstanbul Güngören'e getirdi. İki arkadaştan biri paylaşım konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından emniyete giderek şikayette bulununca ekipler iş yerindeki havalandırma boşluğuna gizlenen tarihi eserlere el koyarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir arazide geçtiğimiz Salı günü kazı yapan define avcısı Ebabil A. ve Yunus Ö. isimli iki arkadaş, Roma dönemine ait sikkeler, bilezikler ve heykeller buldu. Kazının ardından tarihi eserleri alan iki arkadaş ardından Güngören'e geldi. Ancak iki arkadaş arasında tarihi eserleri paylaşım nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

İstanbul'da film gibi olay: Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı

İddiaya göre tarihi eserleri Yunus Ö.'nün iş yerine getiren Ebabil A., istediklerini alamadı. İki arkadaş arasında tartışma çıkması üzerine Ebabil A., tarihi eserlerin herhangi bir devlet kurumuna bildirmediğini söylediği arkadaşı Yunus Ö.'yü polise ihbar etmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yunus Ö. tarihi eserleri alarak arkadaşı Hakan D.'nin iş yerindeki havalandırma boşluğuna gizledi.

İstanbul'da film gibi olay: Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı

ANLAŞMAZLIK YAŞANINCA POLİSE İHBAR ETTİ

Paylaşımda anlaşmazlık sonrası Yunus Ö.'nün tarihi eserleri gizlemesi sonucu Ebabil A., geçtiğimiz Cuma günü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Güngören Polis Merkezi Amirliğine giderek ihbarda bulundu. Şahsın yaşadıklarını anlatması üzerine harekete geçen Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yunus Ö.'nün işyerine baskın düzenledi. Polise, kazı yapmadıklarını arkadaşı Ebabil A.'nın tarihi eserleri saklaması için kendisine verdiğini iddia eden Yunus Ö., sikke, bilezik ve heykelleri arkadaşı Hakan D.'nin iş yerine sakladığını söyledi.

İstanbul'da film gibi olay: Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı

ROMA DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER BULUNDU

Bunun üzerine işyerine giden Güngören polisi, içerideki havalandırma boşluğuna gizlenmiş beyaz poşeti açtığında 4 adet Roma dönemine ait değişik ebatlarda sikke, 1 adet Roma dönemine ait bilezik, 3 adet değişik ebatlarda ve şekilde tarihi eser heykel ele geçirdi. Tarihi eserlere polis ekipleri tarafından el konulurken, Ebabil A., Yunus Ö. ve Hakan D. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheliye, "Kültür ve Tabiat Varlıları Kaçaklılık Kanunu (Tarihi Eser Kaçakçılığı) suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Bakan Muş: 'Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur' Bakan Muş: 'Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur' Ticaret Bakanı Muş: 'Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur.' Ticaret Bakanı Muş: 'Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur.'
Kaynak: İHA

Güngören, Roma, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da komedi filmi gibi olay! Define avcıları tarihi eserleri paylaşamayınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da komedi filmi gibi olay! Define avcıları tarihi eserleri paylaşamayınca yakalandı - Son Dakika
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