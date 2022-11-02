Sevgilisiyle tartışan engelli genç dehşet saçtı! Aracında canına kıydı - Son Dakika
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Sevgilisiyle tartışan engelli genç dehşet saçtı! Aracında canına kıydı

02.11.2022 10:40

İstanbul Şişli'de otomobiliyle 6 yıldır birliktelik yaşadığı kızın evinin önüne gelen 26 yaşındaki engelli genç, tartışmanın ardından aracın içerisinde silahla kendini başından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıldır Gözde isimli kız arkadaşıyla birliktelik yaşayan 26 yaşındaki yüzde 66 engelli raporu bulunan Ergün Yıldırım, olay günü sevgilisiyle tartıştı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışma sonucunda genç kız, Yıldırım'dan ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Yıldırım, otomobiline binerek genç kızın evine önüne geldi. Burada telefonla kızı arayan Yıldırım, dışarıya gelmesini istedi. Bir süre sonra aracın yanına gelen genç kız, Yıldırım ile tekrardan tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından genç kız evine doğru yürüdüğü esnada Yıldırım, aracın içerisinde tabancayla kendini başından vurdu. Sesleri duyan genç kız ve saniyeler önce binaya giren bir kadın koşarak dışarıya çıktı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan iki kadın, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Korku dolu anlar! Sevgilisiyle tartışan engelli genç silahla intihar etti

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ekipler ardından görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmaların ardından genç kız ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri ise araçta bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri tabancayı ve mermi çekirdeğini incelemek üzere delil torbasına koyarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Korku dolu anlar! Sevgilisiyle tartışan engelli genç silahla intihar etti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan hastanede ameliyata alınarak yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Ergün Yıldırım, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ayrıca yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisiyle tartışan engelli genç dehşet saçtı! Aracında canına kıydı - Son Dakika

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