Adana'da kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Adana'da kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı; o anlar kamerada

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ADANA'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı.

01.06.2024 00:04
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Adana'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı. İzdihamın yaşandığı mağazada, mesai bitimi polis eşliğinde kepenk indirildi. Yaşananlar, bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CEP TELEFONUNA SANİYE SANİYE YANSIDI

Bugün, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi. Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İŞ YERİNİN KAPANMASINA İZİN VERMEDİLER

İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.

Adana\'da kozmetik mağazasında \'indirim\' izdihamı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı; o anlar kamerada - Son Dakika

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