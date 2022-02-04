Üye Girişi
İstanbul'da metrobüste tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da metrobüste tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

04.02.2022 11:29
İstanbul'da metrobüste tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul'da, metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Gökay A, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

İstanbul'da, metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Gökay A, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Metrobüste yolculuk yaparken tartıştığı Murat K. ve amcası Mustafa K'yi bıçakla yaralayan Gökay A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğe gönderildi.

Hakimlik ifadesinde bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığını, gece 00.00'da mesaisinin bitmesinin ardından metrobüse bindiğini anlatan şüpheli, bir kadının "Yine bana bakıyorsun" diye söylendiği erkekle münakaşaya başladığını, erkeğin ayağa kalkarak kadının üzerine yürümesi ve küfür etmesi üzerine kendisinin tepki gösterdiğini belirtti.

Bu kişinin kendisine de küfür ettiğini, amcasının da yumruk attığını ve arbede yaşadıklarını ifade eden şüpheli, bu sırada bıçağını çıkarttığını ancak kullanmadığını, boşluğa savurduğu bıçağı saplama amacının olmadığını, arbede yaşanırken zaten polislerin de olay yerine geldiğini anlattı.

Şüphelinin avukatı da müvekkilinin olayda kadını korumak istediğini, arbede sırasında da kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Hakimlik, Gökay A'nın "basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Önceki gece yaşanan olayda yaralanan Murat K. ve Mustafa K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500

Bakırköy Adliyesi, İstanbul, Arbede, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da metrobüste tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
09:52 Alamadığı parasını meyveye dönüştürerek çaldı!
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüste tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement